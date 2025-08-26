台風第13号(カジキ)2025年08月26日06時50分発表 【写真を見る】【台風情報】台風13号（カジキ）現在最大瞬間風速30メートルきょうにも熱帯低気圧に変わる予想気象庁発表 26日06時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    ラオス中心位置    北緯18度40分 (18.7度)東経104度05分 (104.1度)進行方向、速さ    西