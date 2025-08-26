北海道・苫小牧警察署は2025年8月25日、住所不詳・無職の男（53）を建造物侵入の疑いで現行犯逮捕しました。男は25日午後11時10分ごろ、苫小牧市栄町3丁目にあるオフィスビルに侵入した疑いが持たれています。25日午後9時40分ごろ、このビルを管理する会社から「管理しているビルに老人が住んでいるようだ」と警察に通報がありました。警察によりますと、警察官が駆けつけた際、男は階段にいたということです。調べに対し男は「ビ