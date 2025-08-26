北海道・滝川警察署は2025年8月26日、滝川市に住む無職の男（62）を建造物侵入と暴行の疑いで逮捕しました。男は、8月25日午後4時40分ごろ、滝川市空知町3丁目の住宅に侵入し、家にいた小学生の男児（8）の体に抱きつく暴行を加えた疑いが持たれています。男児にけがはありません。25日午後4時半ごろ、同居する家族から「知らない男が家に入ってきた」と警察に通報がありました。通報から約15分後に警察官が駆けつけたところ、男は