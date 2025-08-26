北海道・北見警察署は2025年8月26日、北見市に住むパキスタン国籍の自称会社員の男（31）を不同意わいせつの疑いで逮捕しました。男は8月25日午後5時ごろ、北見市東三輪1丁目の公園で、北見市に住む10代半ばの男性にわいせつ行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、男性が知人と2人で公園のベンチに座っていたところ、男が話しかけてきて、下半身を触られたということです。男は日本語が話せないということです。男性