【ロサンゼルス共同】米動画配信大手ネットフリックスは25日、来年3月に開催される野球の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本での独占放送権を獲得したと発表した。全47試合をライブとオンデマンドで配信する。