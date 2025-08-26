中国メディアの環球時報は14日、「中国が世界初の電化国家になる理由」とする豪ABCの記事を紹介した。記事はまず、中国が4月の1カ月だけでオーストラリアがこれまでに設置した太陽光発電設備の総量を上回る規模を設置したことに触れ、「これは、オーストラリアの太陽光発電における実績の乏しさを語るものではない。むしろ、中国が社会のあらゆる側面において再生可能技術を驚異的な速度で導入していることを示している」とし、「