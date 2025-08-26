バンダイスピリッツは、『ボルテスV レガシー』より「超合金魂 GX-118 VOLTES ?」(55,000円)を一般店頭発売する。8月28日予約開始、2026年2月発売予定。「超合金魂 GX-118 VOLTES ?」(55,000円)アニメ『超電磁マシーンボルテスV』を元にフィリピンで実写映像化した『ボルテスV レガシー』。劇中に登場する「ボルテスV」が待望の変形合体仕様で超合金魂に登場する。CGを駆使して表現された最新の「ボルテスV」のハイディテールな造