バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「S.H.Figuartsモンキー・D・ルフィ -マリンフォード頂上決戦-」(4,400円)を一般店頭発売する。8月28日予約開始、2026年4月発売予定。「S.H.Figuartsモンキー・D・ルフィ -マリンフォード頂上決戦-」(4,400円)TVアニメ『ONE PIECE』より、マリンフォード頂上決戦時の「モンキー・D・ルフィ」が登場。マリンフォード頂上決戦時のアクションシーンに合わせて進化した圧倒的な可動域に加え、