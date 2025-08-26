実業家のイーロン・マスク氏が、対話型AIにおける競争を阻害しているとしてAppleと、ChatGPTを運営するOpenAIを提訴しました。【映像】マスク氏 AppleとOpenAIを提訴マスク氏が率いる対話型のAI、「Grok」を開発するxAIは25日、AppleとOpenAIをテキサス州の連邦裁判所に提訴しました。訴状によりますと、AppleとOpenAIの提携によりChatGPTがiPhoneに統合されたことで、AppleはOpenAI以外の企業がApp Storeのランキング上位にな