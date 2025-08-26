フィリピンで、日本人2人が拳銃で撃たれて殺害された事件で、警視庁は事件の首謀者とみられる日本人の特定に向けた捜査を始めました。【映像】マニラ邦人銃撃 “首謀者”日本人特定へ捜査15日、フィリピンの首都・マニラの路上で日本人の中山晃延さん（41）と佐鳥秀明さん（53）が拳銃で撃たれて殺害されました。この事件では、銃撃したとみられる男とツアーガイドの男が拘束されています。2人はフィリピン人の兄弟で、「首