アメリカのトランプ大統領は韓国の李在明大統領との首脳会談で、北朝鮮の金正恩総書記と年内に会談したいとの意向を示しました。【映像】笑顔で話すトランプ大統領と李在明大統領「金正恩総書記と私は非常に良い関係にあり、今もそのままだ。私は会談したい、彼とはしばらく会っていないから」（トランプ大統領）トランプ大統領は25日、李在明大統領と対面で初めて会談しました。トランプ氏は金正恩総書記とは「非常に良い関係