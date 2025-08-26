【U18日清食品トップリーグ2025女子】桜花学園高等学校 73ー70 慶誠高等学校（8月24日／長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA）【映像】U-16日本女子代表、1人で完結させた超速ドライブ桜花学園高等学校 （愛知県）の竹内みやが、圧巻の超速カウンターを沈めた。U-16日本女子代表にも名を連ねる、世代No.1ガードの活躍にファンが衝撃を受けている。8月24日に行われたU18日清食品トップリーグ2025で桜花学園は、慶誠高等学校