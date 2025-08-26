トランプ関税をめぐり日米で合意した80兆円規模の投資について、これまでの説明から一転して日米両政府が共同文書を作る方針であることがわかりました。【映像】日米“80兆円投資”で共同文書作成へ政府関係者によると、日本がアメリカに対し80兆円規模の投資を行うことについてアメリカ側が文書化を求め、日本政府は、それに応じる方針だということです。交渉担当の赤沢経済再生担当大臣が近く訪米することも調整しています。