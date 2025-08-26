◆米大リーグオリオールズ―レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッドソックス戦に今季１１勝目を目指して先発する。今季２５試合目の登板。ここまで１０勝５敗で、７月１０日（同１１日）から自身４連勝中。７試合連続で負け知らずと好調をキープし、防御率３・９７となっている。前回登板の１９日（同２０日