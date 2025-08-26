札幌市の公立学校のエアコンの設置率は２５日現在でわずか１８．９パーセント。業者不足や電気設備の改修が必要になったりと設置に時間がかかっているということです。普通の教室にエアコンがついていない札幌市の小学校では、各教室に送風機や簡易クーラーをつけたり、授業を短縮したり、保健室などのクーラーがついている部屋で生徒を休ませるなどして暑さ対策をしていました。札幌市教育委員会は