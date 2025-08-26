厳しい暑さが残る中、札幌の小学校で８月２５日に始業式が行われました。エアコンの設置は一部の学校にとどまっていますが、小学校の熱中症対策はどうなっているのでしょうか。（児童）「夏休みの思い出は室蘭に行って花火を見たことです」（児童）「２学期で頑張りたいことはリコーダーです」札幌市内の小学校です。教室には夏休みを終えた児童が戻ってきましたが、ふだんと変わった光景もー（庄司直美校長）「