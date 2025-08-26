雨で重くなる降灰で首都圏大混乱「火山防災の日」の26日、内閣府は、富士山噴火による被害を想定したCG映像を初めて公開した。富士山で大規模な噴火が発生した場合、無数の大きな噴石が吹き飛ばされるほか、溶岩流や、時速100kmを超える火砕流などが発生すると想定されている。また、風向きによっては富士山から100km離れた東京・新宿でも細かな火山灰が降り、2日後には5cm以上に達する。灰に雨が降ると、水を吸って重くなり、木造