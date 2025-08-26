嵐莉菜 嵐莉菜が、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』（26年３月13日公開）の第二弾キャストとして発表された。アニメ声優を務めるのは本作が初めて。嵐は「全力で務めました」とコメントを寄せた。本作は、『ONE PIECE FILM RED』や『コードギアス 反逆のルルーシュ』を手掛けた谷口悟朗監督と、『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画をつとめる近藤勝也