社会が向かう方向、 道筋を描いていく ─筒井さんは2025年5月、第16代の経団連会長に就任しましたが、改めて今の時代の経団連の役割をどう認識していますか。 筒井経団連の本源的な役割は、日本経済の自律的で持続的な発展を通じて、国民生活の向上を図ることです。これが変質することがあってはなりません。 ですから、財界、産業界の総意を結集していくことが大事です。幸いにも経団連には様々な産業界から