男子シングルス1回戦でスリランカ選手に勝利した奈良岡功大＝パリ（共同）【パリ共同】バドミントンの世界選手権は25日、パリで開幕して各種目の1回戦が行われ、男子シングルスで前回2023年大会準優勝の奈良岡功大（NTT東日本）はスリランカ選手を2―0で下し、2回戦に進んだ。