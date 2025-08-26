さかのぼること0歳から、芸能界でのキャリアは26年にものぼるぁぃぁぃさん（撮影：今井康一）【写真を見る】「"特殊な職業"アイドルを通算14年」「昔は"青春を売る仕事"と思っていたけど…」アイドル“2周目”の人生を選んだ話題の"ぁぃぁぃさん"、その素顔かつて、卒業したアイドルグループ・私立恵比寿中学（以下、エビ中）では廣田あいかとして約8年。その後、フリーランス期間を経て、一度は離れたアイドルのステージへ約6年半