【香港】 貿易収支（7月）17:30 予想-250.0億香港ドル前回-589.0億香港ドル（貿易収支) 【米国】 耐久財受注（速報値）（7月）21:30 予想-3.9%前回-9.4%（前月比) 予想0.2%前回0.2%（輸送除くコア・前月比) 住宅価格指数（6月）22:00 予想-0.2%前回-0.2%（前月比) 住宅価格指数（2025年 第2四半期） 予想N/A前回0.7%（前期比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市