人気野球ゲーム「パワフルプロ野球」シリーズを初ドラマ化した『パワプロドラマ 2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』（ABCテレビ）が、9月26日0時24分より放送されることが決定。新お笑い賞レース『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦 2025』（日本テレビ・読売テレビ系）で初代王者に輝いたニッポンの社長・辻皓平が、ドラマ初脚本に挑む。【写真】「よう考えたら『なんでやねん』」『パワプロドラマ』