この記事をまとめると ■ミスファイアリングシステムはアクセルオフ時に生じるターボラグを解消するための機能 ■WRCの規則のために市販車にもミスファイアリングシステムは備わっていたが封印されていた ■ECUの書き換えでミスファイアリングシステム使用とすることも可能だがデメリットも多い ミスファイアリングシステムどんなシステム？ 2025年9月13日（土）・14日（日）に、富士スピードウェイで30周年記念の公式サーキット