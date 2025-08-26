岸井ゆきのと宮沢氷魚がダブル主演する映画『佐藤さんと佐藤さん』より、リアルな夫婦の日常が切り取られた共感度MAXな本予告映像と本ビジュアル、全キャスト情報が解禁された。【動画】ヒリヒリするほど共感度MAX！『佐藤さんと佐藤さん』本予告本作は、第32回東京国際映画祭日本映画スプラッシュ部門でも上映された2020年公開の映画『ミセス・ノイズィ』でその人間の機微を絶妙に描き、監督としての手腕が注目されている天野