「BCNランキング」2025年8月11日〜17日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）3位Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）4位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）5位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位Pixel 8a(Y!mobile)（Google）7位