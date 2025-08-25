「ランコム（LANCÔME）」が、「ジェニフィック」シリーズの新・美容化粧水「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」（150mL 9900円）の発売に合わせ、ジャパンアンバサダーの戸田恵梨香を起用したブランドムービーを発表した。ブランドとのタッグが今年で8年目を迎えた戸田は、新商品の感想と合わせて、これまでの思い出を語った。 【画像をもっと見る】 2018年に日本人初の“ランコムミューズ”に就任した戸