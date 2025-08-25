花王がヘルスケア事業の主力ブランドのひとつ「めぐりズム」をリブランディングする。第1弾として、ブランドを象徴する「めぐりズム 蒸気でホットアイマスク」を改良し、新商品「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」（5枚入り 620円、12枚入り1410円／編集部調べ）を8月30日に発売。アジアを中心としたグローバルブランド化に向け、投資を強化していく。 【画像をもっと見る】 2005年に誕生しためぐりズムは、2007年に主力のホ