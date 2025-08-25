「アンデコレイテッド（UNDECORATED）」のライフスタイルプロジェクト「とUNDECORATED」が、sio YOYOGI UEHARAやFAMiRESなどを運営するsio Creativeとタッグを組み、フードイベント「sioとUNDECORATED」を中目黒のgroundfloor Galleryで開催する。8月30日の17時から22時まで行う。 【画像をもっと見る】 同イベントでは、sio YOYOGI UEHARAのコースの中でのみ提供している「しらす丼」（1000円）や、期間限定で実施したテイク