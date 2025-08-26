2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。女性芸能人部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/05/27）。【写真】19歳で朝ドラヒロインに抜擢された時の“かわいすぎる”戸田菜穂さん＊＊＊朝ドラ「あんぱん」を彩る豪華脇役陣のなかで、北村匠海演じる柳井嵩の伯母役の戸田菜穂（51）が脚光を浴びている。「楚々とした着物姿を披露した初登場時は、意地の悪い育ての母かと思われたが、生みの親