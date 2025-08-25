「ハリー・ウィンストン（HARRY WINSTON）」が、銀座店を8月29日に移転オープンする。面積を拡大し、最新のデザインコンセプトを導入。国内最大規模のフラッグシップ・サロンとなる。 【画像をもっと見る】 新たな「ハリー・ウィンストン銀座店」は、ハリー・ウィンストンの伝統的なスタイルをコンテンポラリーに再解釈したデザインコンセプトを、日本国内で初めて導入。地上2階、地下1階の3フロア構成で、延べ面積は869平方メ