「ナイキ（NIKE）」が、新作コレクション「ナイキ インターナショナル ランニング パック」を発売する。8月30日から9月23日まで「ユニオン トウキョウ（UNION TOKYO）」と共同で原宿の「WeWork アイスバーグ」に出店するポップアップストア「UNION RUNNING DEPT. BY NIKE」で先行販売し、9月5日からナイキ直営店、一部のナイキ販売店およびナイキ公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 同コレクションは、9月