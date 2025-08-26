駅やショッピングモール・アミューズメント施設など、出かけた先でよく見かける『セブンティーンアイス』（江崎グリコ株式会社）の自販機。前編記事『「生徒が授業中に食べたら困る」…2年連続で最高売り上げ『セブンティーンアイス』。躍進のきっかけとなった【学校設置】の高すぎたハードル』では、学校進出にまつわる苦労と工夫を、江崎グリコ（株）乳業事業部マーケティング部の井上朋美氏に聞いた。今年で自販機販売の開始か