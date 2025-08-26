「踏ん張れ石破！辞めるな辞めるな石破！」【画像】石破辞めるなデモ」主催者の平山さん29歳 8月1日午後7時、東京・永田町の自民党本部前。参院選の敗北を受けて退陣論の吹き荒れる石破茂首相（68）を激励しようと、ペンライトやプラカードを持った人々が「石破辞めるなデモ」に集まった。この日のデモを呼びかけたのは、29歳の男性。なぜ今、石破首相を応援するのか。約2時間にわたり取材に応じた。8月1日のデモの様子（