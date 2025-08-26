読売新聞社が２２〜２４日に行った全国世論調査では、参政党の政党支持率が前回調査に続いて「野党トップ」となった。立憲民主、国民民主両党は支持率が微減となっており、参政党が勢いを維持していることへの危機感を強めている。参政の神谷代表は２３日夜、さいたま市で行った街頭演説で「野党で支持率第１の政党になっている。全国からファンの方々が集まって演説を盛り上げてくれる」と語り、支持者から熱烈な拍手喝采が起