『科学的根拠（エビデンス）で子育て教育経済学の最前線』（中室牧子 著）ダイヤモンド社世界的な学術論文から信頼性の高い内容を抽出し、エビデンスに基づいた教育法を紹介している本書。著者は教育経済学の研究者だ。「エビデンスとは、厳密にデザインされた実験などから得られた信頼できる根拠のこと。ですがSNSなどでは、個人の経験談があたかも信頼できるエビデンスであるかのように語られがちです。また、育児では短期的