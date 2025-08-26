25日に町の中心部の住宅街でクマが目撃されたほか、中学生がクマに追いかけられるなどの事案が発生した山形県河北町。 【写真を見る】中学生がクマに追いかけられた河北町新たな目撃情報なしも警察が警戒を続ける（山形） 26日の朝までに新たな目撃情報はなく、具体的な被害も確認されていないということです。警察は最後にクマが目撃された地域の近く、北谷地などにパトカーを出して警戒を続けています。 サムネイルは