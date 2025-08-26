26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円安の4万2530円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45210.30円ボリンジャーバンド3σ 44087.13円ボリンジャーバンド2σ 43120.00円一目均衡表・転換線 42963.97円ボリンジャーバンド1σ 42807.82円25日日経平均株価現物終値 42680.00円5日移動平均 42530.00円26日夜間取引終値 4