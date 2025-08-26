26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13ポイント安の3090ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3260.09ポイントボリンジャーバンド3σ 3176.96ポイントボリンジャーバンド2σ 3105.49ポイント25日TOPIX現物終値 3096.10ポイント5日移動平均 3093.83ポイントボリンジャーバンド1σ 3093.50ポイント一目均衡表・転換線 3090