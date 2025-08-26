「男らしさ」とは何か。『その〈男らしさ〉はどこからきたの？広告で読み解く「デキる男」の現在地』（朝日新書）を上梓した小林美香さんは「たとえばインターネット上で展開される『男磨き界隈』は、男性の性的な能動性、集団としての振る舞い、さらにはその中で共有される女性のイメージについて考える上でも興味深い現象だ」という――。■透明化される性的主体としての男性イメージ「デキる男」はテストステロン（男性ホルモ