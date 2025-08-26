ここ数年で防衛関連株の株価は大きく上昇した。筆頭が、三菱重工や川崎重工、IHIだ。例えば、三菱重工の株価は8月13日に4124円の上場来高値を記録。2023年の500円近辺から約8倍も上昇した。背景にあるのは、防衛産業を取り巻く環境の変化だ。不安定な情勢に対応すべく、世界全体で防衛関連製品への需要が増えている。前編記事〈ポルシェ創業一族も「防衛ビジネス」に本格投資を始めた…防衛関連株ブームに乗り遅れた人が知らない「