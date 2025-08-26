米国のドナルド・トランプ大統領は２５日（現地時間）、韓米両国が７月に大枠で原則的に妥結した通商合意をそのまま守ることにしたと明らかにした。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで李大統領との会談を終えた後に行われた布告署名式で、韓国との貿易交渉で結論を出したのかという質問に「イエス」と答え、「私は我々が交渉を終えたと考えている」と述べた。続けて「彼ら（韓国）は合意に関連して多少の問題を抱えていたが