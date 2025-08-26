ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > レインボー池田直人の衝撃事実 六本木で「2人お持ち帰り」と相方暴露 バラエティ エンタメ・芸能ニュース ABEMA TIMES レインボー池田直人の衝撃事実 六本木で「2人お持ち帰り」と相方暴露 2025年8月26日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと レインボーのジャンボたかおがABEMAの番組で、相方の池田直人について暴露 夜の店で「人類史上初、2人をお持ち帰りしたらしいです」と明かした この衝撃的な事実に、千鳥らは「ええ〜！」と声を上げた 記事を読む おすすめ記事 千原ジュニア、ヘタレっぷり発揮も「ドッキリさせたり、ホッコリさせたり」 2025年8月20日 21時26分 上手いのは小栗旬、松本潤、下手なのはムロツヨシ！？大の酒好き古田新太の見つけ方 2025年8月21日 11時25分 高橋海人、『DOPE』出演で「殻を破れた」 中村倫也から多くの学び ドラマの力も実感 2025年8月20日 12時0分 山田涼介、LEOとしてプロゲームチームに電撃加入 知念侑李を主催大会で「ボコボコにしたい」 2025年8月20日 22時0分 女性アイドルファンからの“指名手配”に戦々恐々 現役弁護士芸人「袋叩きに遭う可能性がある」 2025年8月20日 20時0分