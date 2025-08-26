永田町に激震が走ったのは自民党が参院選で惨敗し、衆参ともに与党が過半数割れした直後のこと。7月22日に「サトベン」こ裕と佐藤勉元総務会長（73歳）が森山裕幹事長と面会し、「政権から下り、野党として出直すべき」と申し入れたのだ。ぶち上げられた「下野論」に党内は騒然。佐藤氏は当選同期の菅義偉元総理を陰日向になって支える最側近として知られる重鎮だ。国会対策のエキスパートとして人脈を張り巡らせ、野党とのパイプ