ある日突然、あなたの家にもオレオレ詐欺の電話が……！？ 今回は筆者の母が体験した、オレオレ詐欺の手口をご紹介！ 危うく騙されかけたものの、直前に見たテレビ番組のお陰で事なきを得ました。 真面目な息子が暴力事件……！？ その後、念のため息子の勤務先である学校に連絡すると、息子はいつも通り授業中とのこと。やはり詐欺だったようです。息子の職業を利用したオレオレ詐欺に、家族全員が肝を冷やしました。