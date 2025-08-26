「つばきファクトリー」の2代目リーダーで、2024年6月に卒業し、ソロ活動をスタートした新沼希空が、26日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】大人っぽい表情で魅了した新沼希空透き通るような美肌と、アイドル時代とは一味違う大人っぽい表情が堪能できるグラビアを見せている。インタビューでは、全国の神社巡りが趣味だという新沼のおすすめの神社について語っている。同号には、中田花奈、今井春花、貝賀