Netflixは、2026年3月5日から開催される「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)第6回大会」について、日本での独占配信権を獲得したと発表した。 WBCは、メジャーリーグベースボール(MLB)とMLB選手会によって立ち上げられた、World Baseball Classic Inc(WBCI)が主催する、野球の世界対抗戦。WBCとしては2006年からスタートし、2009年より、4年おきに開催されている。