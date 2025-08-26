部下や同僚にフィードバックするときは何に気を付けるべきなのか。コミュニケーションの専門家の戸田久実さんは「フィードバックは、する側もされる側も多大なストレスがかかる。ネガティブなものにしろ、ポジティブなものにしろ相手を尊重する心構えが必要だ」という――。※本稿は、戸田久実『すごいフィードバック〜心が動き、行動が変わる〜』（かんき出版）の一部を再編集したものです。■これ以上ストレスをためないためにフ