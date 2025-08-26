渋野日向子が42年ぶりにメジャー制覇を成し遂げたのも今は昔。この2年間で日本人選手は4度もメジャーで勝っている。躍進の背景を解説する。山下美夢有がAIG女子オープンで優勝「本当にここまで来るのもすごく長かった。たくさんの方に支えてもらい、コツコツと地道にやってきた。メジャー大会で優勝することができて、すごくうれしいです」女子プロゴルファーの山下美夢有（24歳）は、優勝会見の席でしみじみとそう語った。8月3日