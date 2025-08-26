フリーアナウンサーの神田愛花（45）が25日に放送されたTBS系「タミ様のお告げ」（月曜後9・25）に出演。自宅の食洗器に隠しているものを明かした。今回は「関東で一番住みたい県はどこ？衝撃激安スーパー＆物件2時間SP」と題して放送された。神田は「北関東イチ住みたい県はどこ?」のVTRで出演し、茨城・ひたちなかにある新築一軒家を見学した。そこでキッチンには最新食洗器が完備されていることが紹介されると「ウチ、こ